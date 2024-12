DELFI FOTOD | Petrõkina kerkis vabakavaga Eesti meistriks, Kiibus jäi medalita

„Minu jaoks oli see võistlus väga oluline, sest olen juba ammu seadnud endale eesmärgi, et tahan karjääri jooksul võita võimalikult palju Eesti meistritiitleid. See medal on minu jaoks erilise tähendusega. Olen uhke, et suutsin ennast ületada vaatamata ebaõnnestunud lühikavale ja raskele hooaja algusele. Arvan, et see on samm edasi ja mul on veel palju tööd ees,“ rääkis Nina Petrõkina venekeelsele Delfile.