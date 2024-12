MM-il viienda koha saanud Eneli Jefimova: mul ei ole mitte millegi üle kurvastada

„Tegin tegelikult teises pooles ühe tõmbe rohkem kui seni olen teinud, kuid nii pööre kui finiš klappisid. Võib-olla natuke teeb see kurvaks, et mul jäi kolm sajandikku Eesti rekordist puudu. Kolm naist läksid eest ära ja see ei olnud napp medalita jäämine. Ideaalis oleks ma muidugi tahtnud natuke paremat tulemust, aga vaadates aegu, siis oleks pidanud ennast siin väga ületama,“ rääkis Jefimova pärast võistlust pressiteate vahendusel.