Mäesuusataja Tormis Laine: üsna irreaalne, millisel tasemel ma olen

Tormis Laine selle nädalavahetuse saavutused – suurslaalomi 14. ja slaalomi 22. koht – pole küll maailma mõistes midagi erilist, aga kui panna need Eesti konteksti... Kes võinuks veel aasta, saati kümnend või kaks kümnendit tagasi arvata, et meie mees on mäesuusatamises sedavõrd kõva. Kusjuures Laine tunnistas, et tulemused on ägedad, aga... „Pühapäevase slaalomi teise sõidu möglasin alguses suure veaga ära, selleta olnuks 15. koha kandis või isegi esikümnes.“