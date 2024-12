Male Eesti meistrivõistlused: meeste seas võistlev Mai Narva mängis veerandfinaali avapartii viiki

Sellel aastal peetakse Eesti meistrivõistlused olümpiasüsteemis, mis tähendab, et kaotajad langevad võistlusest välja. Tavamale partiide viigilise tulemuse korral mängitakse võitja selgitamiseks lisapartiid kiirmales, vajadusel välkmales ja lõpuks nn armageddon-partii, kus valgel on rohkem mõtlemisaega, kuid viigi korral võidab must. Võistlused kestavad 19. detsembrini.