TÄNA OTSEBLOGI | Eesti teatenaiskond jahib Hochfilzeni MK-etapil kõrget kohta

Eesti naiskond läheb pühapäeval rajale numbri all 10, mis tähistab neliku kohta hooaja esimeses teatesõidus Kontiolahtis. Eesti naiskonna koosseis on sama, mis Soomes: avavahetust sõidab Susan Külm, teises ja kolmandas vahetuses on vastavalt Regina Ermits, Tuuli Tomingas ning koondise ankrunaine on Johanna Talihärm.