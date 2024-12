Kristin Lätt ületreenimisest: tahe sporti teha oli ikka alles, lihtsalt keha ei jõudnud järele

Eesti edukaima kettagolfimängija Kristin Lätti jaoks on alati sport olulisel kohal olnud. Noorena saavutas Lätt suurepäraseid tulemusi nii suusatamises kui võrkpallis, kus ta jõudis lausa koondisse. Saavutustega kaasnenud ületreening tõi kaasa aga tervisemured, mis sundisid teda ühel hetkel tippspordiga lõpparvet tegema. Hiljem, hakates hoolt kandma nii oma vaimse kui füüsilise tervise eest, jõudis ta discgolfini – alani, mida ta südamest naudib.

„Nooremana oli mul arusaamine, et puhkus on looderdamine ja sellega kaugele ei jõua – ikka trenni on vaja teha. Üks asi viis teiseni ja mingil hetkel kimbutasid mind kogu aeg haigused. kui ma üht viirushaigust korralikult välja ei ravinud ja läksin liiga kiirelt tagasi trenni, märkasin, et enam ei ole särtsakust ja jõudu, olen pidevalt väsinud. Spordiarst arvas, et tegemist on ületreeninguga, mida oli liiga palju või olid need liiga tugevad ja organism lihtsalt ei jõudnud taastuda,“ rääkis Kristin Lätt oma ületreeningust tingitud tervisemuredest „Noorte spordiaabitsas.“

Tervist laastav ületreening võib olla lühiajaline või tekkida pikema perioodi vältel

„Treeninguid oli teismeeas liiga palju või olid need liiga tugevad ja organism lihtsalt ei jõudnud taastuda. tegelikult oli see arutu treenimine ikkagi päris laastav. Periooditi oli mul probleeme südame rütmihäirete ja vererõhuga, südameklapid lasid läbi ning arvati, et võis olla ka südamelihase põletik. Mingil hetkel oli ületreening nii kõva, et enam ei jaksanud normaalselt ka igapäevaelulisi toiminguid teha. Pidev väsimus mattis enda alla, olin päris tihti tujust ära. Samas tahe sporti teha oli ikka alles, lihtsalt keha ei jõudnud järele,“ kirjeldas Lätt koormusest põhjustatud tervisemuresid.

Ületreenimisel on pikaaegsed negatiivsed tagajärjed