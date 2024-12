Kahest kaks! Eneli Jefimova pääses Budapesti MM-il kindlalt finaali

„Poolfinaali eesmärk oli saada finaali. Proovin homme parandada need vead, mis täna sisse tulid. Jäin ehk liialt seina libisema ja sellest ka see tulemus. Täna oli ka kahe ujumise vahel päris väike vahe. Kui jõudsin hotelli, siis pidin juba kolme tunni pärast tagasi ujulasse tulema. Kuna ma 200 meetri ujumises ei osalenud, siis see ehk ikka natuke aitas, et ma pole nii väsinud. Homme magan ilusasti välja ja tulen alles õhtul ujulasse,“ sõnas Jefimova Ujumisliidu pressiteate vahendusel poolfinaali järel.