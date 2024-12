Hollandi kiiruisutaja alastifotodega Playboy jõulunumber osutus üliedukaks, välja anti ajalooline kordustrükk

Hollandi kirjastaja Pijper Media poolt välja antav Playboy jõulunumber osutus ülimalt edukaks ainuüksi tänu Joy Beune´i alastifotodele, kes poseeris ajakirja esikaanel. Number osutus niivõrd edukaks, et selle järgi ei joostud mitte ainult Hollandis vaid üle kogu maailma. Kuna inimesi, kes soovisid endale ajakirja soetada oli oodatust kordades rohkem, pidi Pijper Media tellima numbrist uue trüki.

Hollandi Playboy peatoimetaja Niek Stolkeri sõnul tuli jõulunumbri suur edu kõigile suure üllatusena. „Üheteistkümne aasta jooksul, mil Pijper Media on ajakirja välja andnud, pole me kunagi pidanud tegema uut trükki. Raamatutest tehakse uusi trükke, ajakirjadest tavaliselt mitte,“ avaldas ta arvamust ning lisas, et tegemist on nende viimaste aastate suurima hittiga.

Beune ise on sarnaselt peatoimetajale ajakirja suurest edust üllatunud. Lisaks tunneb ta heameelt, et on ajakirjas olevate alastifotode tõttu saanud peamiselt positiivset tagasisidet. „Ootasin, et saan üsna palju kriitikat, kuid minuni on jõudnud inimestelt ainult hea sisuga sõnumid. See on tõesti lahe,“ sõnas ta.

Beune selgitas, et soovis ajakirjas alasti poseerida eelkõige seetõttu, et on enda kehaga väga rahul.

„Olen oma keha üle tõeliselt uhke. Ma töötan selle kallal kõvastu, sest tahan olla kiiruisutamises edukas. Ma ei saa lubada, et näen ka pärast sportlaskarjääri selline välja, kuid kunagi ei tea. Mina teen tööd selle kallal edasi,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada