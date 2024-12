„Natuke tehti liiga.“ Ilusa hüppe teinud Artti Aigro sai Titisee-Neustadti MK-etapil disklahvi

Ka esimeses voorus tegi Aigro soliidse õhulennu, mille pikkuseks mõõdeti 130,5 meetrit. Paraku saabus umbes 10 minutit pärast eestlase hüpet teade, et ebasobiva kombinesooni tõttu on ta diskvalifitseeritud.

Aigro ise jäi võistluse järel positiivseks ning diskvalifitseerimist üle ei tähtsustanud. „Kontrollis mõõdeti puusa ümbermõõtu, mis osutus lubatust suuremaks. Kuigi minule tundus, et koht, mis märgiti kehale ning koht, mida mõõdeti kombel, ei olnud päris üks ühele. Natukene tehti liiga. Mõõtmine on kord juba natukene subjektiivne. Homme on uus päev ja seda üht diskvalifitseerimist ei maksa üle tähtsustada. Õhtul vaatame rätsepaga koos kombe üle ja teeme vajalikud parandused, kui selleks vajadust on,“ sõnas Aigro.