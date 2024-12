Elu parima MK-etapi teinud Tormis Laine: ebareaalne! Ütlesin endale hommikul, et mul on kõrini kaotamisest

„Täiesti ebareaalne – see teekond, mis ma läbi olen teinud, on ukskumatu,“ kommenteeris Tormis Laine karjääri parimat sõitu Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel. „Val d’Isere on kõige järsem suurslaalom tervel MK-tuuril. Ka kõik minu kogenud tiimikaaslased ütlevad, et see on kõige raskem ja ebameeldivam mägi, kus pole kordagi head tunnet. Mina sõitsin sellel mäel täna esimest korda.“

„Teises sõidus läksin aga täiega ründama. Erinevalt Levi etapist polnud mul enam pinget, et pean igal juhul punktid koju tooma. Olen uhke, et sain sõita täie hingega. Teadsin, et olen võimeline väga kiire olema. Positiivselt mängis minu kasuks ka Beaver Creeki etapp, mis jäi väga valusalt hinge kriipima. Täna hommikul ütlesin iseendale ja treenerile, et mul on täiesti kõrini kaotamisest. Val d’Isere on mägi, kus peab olema julgust ja seda mul täna jagus – ma ei kartnud ja olin valmis tegema ükskõik mida, et tulemus kätte saada!“ võttis Eesti mäesuusataja enda teise sõidu kokku.