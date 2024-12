Henri Drell: olen terve elu pidanud ennast korvpallis tõestama

Küsimusele, milline on parim tiim, vastas Drell, et selleks on sõprade tiim, kus on mõnus üksteisemõistmine. Kõigil on hea meel, kui läheb hästi. Kehval päeval usutakse, et küll ühel hetkel läheb jälle hästi. Kõik võitlevad, on päriselt hea ja lahe mängida. „Noorena käisin trennides juba ainuüksi seltskonna pärast. Teistega koos olemine hoidis mind korvpalli juures siis, kui ma veel mängijana hea ei olnud,“ rõhutas Drell.