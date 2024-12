Eneli Jefimoval ei tekkinud MM-il poolfinaali pääsemisega probleeme

„Kindlasti on 50 meetrit kuidagi kergem minna ujuma kui sadat. Lähen lihtsalt täiega sinna ja täiega tagasi ning rohkem ei pea midagi üle mõtlema. See on mu karjääri kolmas tulemus, aga õhtul lähen muidugi kiiremini ujuma. Igal juhul jään selle hommikuga rahule, kõik tõmbed klappisid. Natuke ikka tundsin, et pärast üleeilset oli täna kuidagi pingevabam. Sain medalist enesekindluse, et mul pole mitte millegi üle närvis olla. Võib-olla isegi mitte see medal, aga üleeilse ujumise esimesed 50 meetrit olid väga kiired. See andis mulle tänaseks enesekindlust,“ sõnas Jefimova Eesti ujumisliidu vahendusel.