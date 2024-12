Sebastien Ogier kiitis rallijuhtide otsust: nüüd on asi palju parem

Ogier oli üks tänavuse punktisüsteemi suuremaid kriitikuid. Nüüd on prantslane aga rahul. „Hea, et laupäevased punktid ära kaotati. Lisaks suurenes võitjale ja teise koha omanikule antavate punktide vahe. Edu peabki premeerima,“ ütles ta portaalile Rallit.fi.