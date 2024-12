Kohus otsustas: Sildarude peretuttavad ei saa kohtumenetlusest väljuda

Kolmapäeval toimunud istungil esines Paavo ja Nöpsi advokaat Toomas Laanemaa avaldusega, et tema hinnangul ei peaks Paavo ja Nöps kohtumenetluses osalema, kuna kohtueelses menetluses ei tehtud nende füüsiliste isikutena tsiviilkostjatena menetlusse kaasamise määrust. Kelly Sildaru esindaja Silver Reinsaar taotles kolmapäeval siiski nende menetlusse kaasamist, millega kohus täna ka nõustus. Kostjatel on õigus otsus veel vaidlustada.

„Tutvunud prokuratuuri esitatud tõenditega, võttes arvesse kannatanu esindaja vandeadvokaat S. Reinsaar esitatud taotlust Rainar Paavo ja Mart Nöpsi kaasamist kriminaalasjas tsiviilkostjatena menetlusse, leiab kohus, et kriminaalasja arutamisse tuleb nii Rainar Paavo kui ka Mart Nöps kaasata tsiviilkostjatena,“ edastas Delfile Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

„Praegu on kohtule teada, et kriminaalasja kohtueelses menetluses menetleja ei kaasanud Mart Nöpsi ja Rainar Paavot menetlusse tsiviilkostjatena, seda vaatamata sellele, et kannatanu oli viimaste vastu kriminaalasjas oma kahjunõude suunanud, esitades sellekohase tsiviilhagi. Põhjus, miks menetleja seda ei teinud on kohtule teadmata.“

„Käesoleval hetkel on kriminaalasja menetlejaks Harju Maakohus. KrMS § 39 lg 3 kohaselt isiku võib tsiviilkostjana kaasata kuni kohtuliku uurimise lõpetamiseni maakohtus. Kriminaalasja kohtulik uurimine ei ole lõppenud,“ põhjendas Siplane.

„Võttes arvesse teadmist, et kohus on võtnud kannatanu poolt süüdistatava Tõnis Sildaru, tsiviilkostja MTÜ Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi endiste juhatuse liikmete Rainar Paavo ja Mart Nöpsi sh Mart Nöps ja Rainar Paavo vastu esitatud tsiviilhagi juba süüdistatava Tõnis Sildaru kohtu alla andmisel menetlusse, on kohus sisuliselt asunud seisukohale, et kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi on asjakohane arutada käesoleva kriminaalasja kohtumenetluse kestel. Kanntanu kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi läbi vaatamiseks ja arutamiseks peab kohus vajalikuks tagada tsiviilkostjate võrdse kohtlemise.“