Jürgen Henn nimekaid vastaseid täis alagrupist: saime sisuliselt igast potist kõige tugevama vastase

2026. aasta MM-i valiksarja loosimine oli seotud käimasoleva UEFA rahvuste liiga hooajaga. Kuna mitmed riigid osalevad alles märtsis rahvuste liiga play-off’is, ei saanud gruppide koosseis täielikult paika. Eesti sattus I-alagruppi, kus üks vastane alles selgub. Selleks on Saksamaa ja Itaalia vahelise rahvuste liiga veerandfinaali kaotaja, lisaks veel Norra, Iisrael ja Moldova.

Kõrge kvaliteediga grupp

„Kui üleüldse mõelda MM-i gruppide peale, siis meiesugusele riigile oleks ükskõik mis grupp pigem raske. Loomulikult on teatud vastaseid, kes võiksid meile rohkem sobida, aga praegune grupp on selgelt üks ühtlasemaid ja tugevamad,“ hindas Henn koosseisu. „Kas tuleb Saksamaa või Itaalia, mõlemad on ikkagi tippvõistkonnad. Norra võitis rahvuste liigas B-divisjonis oma grupi, Iisrael mängis alles A-liigas prantslastega viiki (0:0) ja võitis Belgiat (1:0). Moldova tõusis ka nüüd kindlalt C-divisjoni. Saime väga kõrge kvaliteediga grupi.“