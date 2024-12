Tallinnas toimub FIM X-Triali maailmameistrivõistluse finaaletapp

Tallinn võõrustas FIM X-Triali MM-etappi esmakordselt tänavu oktoobris. Suurearvulise publiku ees peetud võistlus jättis aga Rahvusvahelisele Mootorrattaspordi Föderatsioonile niivõrd hea mulje, et uueks hooajaks otsustati Eestile usaldada veelgi kõrgema kaliibriga võistlus. Tänaseks on vastavasisuline kokkulepe sarja promootorite ja TRIXSi meeskonna vahel ka sõlmitud.

„Saada Tallinnasse FIM X-Triali MM-i finaalvõistlus on meie jaoks väga suur au ja kohustus. Oleme aasta-aastalt tõstnud Tallinnas korraldatavate trialivõistluste taset ning meie eesmärgid on endiselt ülimalt kõrged. On rõõm näha, et sarja promootorid näevad meie ambitsioonikust ning usaldavad meid lausa nii palju, et anda Tallinnale MM-sarja grande finale. See saab olema piirkonna motofännidele tõeline tähtpäev,“ rääkis võistluste üks peakorraldajaid Oliver Läll pressiteate vahendusel.