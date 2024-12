Karol Mets järgmistest vastastest MM-valiksarjas: tahaks hakata lõpuks suuremate vastu hambaid näitama

„Iisrael on kindlasti koduväljakul selgelt tugevam kui võõrsilmängudes. Nii palju või vähe kui ma neid näinud olen, siis küllaltki tehniline ja kaval meeskond.“

Samas loodab Mets üllatada ka teisi meeskondi, sest säärast eduelamust pole Sinisärgid punktide peale mängudes ammu saanud. „On pikka aega mööda läinud, kui Eesti on endast selgelt tugevamate koondiste vastu punkte võtnud - see võiks olla üks eesmärke. Peame püüdma suurematele kandadele astuda. Tahan, et näitaksime nende vastu hambaid ja saaksime lõpuks midagi kätte ka,“ ütles ta.