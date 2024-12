Karjääri parimal tasemel mängu näidanud Robin Kool vedas FaZe’i Major turniiri poolfinaali

Kolmas, Anubisel peetud mäng jätkus FaZe’i taktikepi all. Avapoolaeg võideti seisuga 8:4 ning normaalaja lõpuks vormistati seeria võit skooriga 13:7. Robin Kool tegi mängus ühe oma elu parimatest sooritustest. Skooriga 28-10 reitingu 2.00 teeninud eestlane on maailma esiviisiku meeskonna vastu karjääri jooksul suutnud enamat vaid ühel korral, kui 2022. aastal suutis toona 22-aastane noormees jällegi Vitality vastu mängida reitingu 2,01 vääriliselt.

Mängujärgses intervjuus ütles ropz, et tiim leidis lisaenergiat sellest, et FaZe’i alahinnatakse praegusel hetkel, mis võtab meeskonnalt kui ka temalt endalt pingeid pisut vähemaks ning tunneb, et meeskonnal on kõik võiduvõimalused olemas, kui kogu tiim suudab ka edaspidi ühtselt heal tasemel mängida.