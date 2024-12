Pretsedent: Valgevenest põgenenud laskesuusataja pääses pagulasena uuesti võistlema

Ukraina sõja tõttu pole Venemaa ja Valgevene sportlasi isegi neutraalse lipu all juba paar aastat IBU võistlustele lubatud. Sel nädalal Itaalias toimuval juunioride IBU karikasarja võistlusel oli aga Darja Dolidovitš stardis ning kuulus ainuisikuliselt „Valgevene pagulaste tiimi“.

Kuigi IBU pole otsust veel kommenteerinud, siis ilmselt loodi pretsedent seetõttu, et 19-aastase Dolidovitši pere põgenes juba mõned kuud enne Venemaa suuremahulise pealetungi algust Varssavisse elama.

„Ma poleks osanud isegi kõige hullemas õudusunenäos oodata, et ma pean oma kodumaalt lahkuma,“ lausus nooruke laskesuusataja toona. „Plaanisin Valgevenes kooli lõpetada, aga vanemad ütlesid, et sõidame minema. Loomulikult olen pettunud, aga see oli mu isa jaoks parim variant.“