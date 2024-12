TÄNA DELFI TV-s | Kas Aadu Luukase karikas jääb Tartu Bigbankile või suudab Pärnu pika põua lõpetada?

Tartu Bigbanki on karikavõistluste finaalis edu saatnud viimasel kolmel aastal. Enne seda, 2020. aastal nurjas võidu Selveri meeskond, kus mängisid tookord ka Andrus Raadik ja Renee Teppan, kes sel hooajal veavad Pärnu rünnakuid. Peatreenerina juhatas toona Selveri vägesid Pärnu tänane juhendaja Rainer Vassiljev. Läbi ajaloo on Tartu klubi karikavõitjaks tulnud kaheksal korral.

Pärnu VK jõudis viimati karikavõistluste finaali aastal 2018 ja karikavõitjaks tuldi viimati 2016. aastal. Kokku on suvepealinna meeskond Eesti karika võitnud 12 korral.

Pärast Teppani liitumist on Pärnu olnud pea pidurdamatu nii Cronimet liigas – kus ollakse hetkel Bigbanki järel teised – kui ka karikavõistlustel, kus saadi poolfinaalis jagu Selver x TalTechist. Muutusi on meeskonnas toimunud teisigi.

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan ütles hooaja esimese finaali eel, et ootab põnevat mängu, kus on ka omajagu teadmatust.

„Eks palju selgub kohapeal, meil on see mitme mehe jaoks esimene selline finaal ja ses osas pole teada, kes kuidas reageerib. Eelmine nädalavahetus (Pärnu kaotas Cronimet liigas Selver x TalTechile-toim) ajas mind vihale seetõttu, et see oli samuti ettevalmistus finaaliks ja ses osas raiskasime võimaluse. Aga kui see jäi ühekordseks asjaks, et lasime jala sirgu, siis olgu, on endalgi varem juhtunud. Trennides on tavaline peenhäälestus – jalgratast enam ei leiuta, oleme pool hooaega juba mänginud,“ sõnas Teppan, kes usub, et vastase poolel on mängijaid, keda saab psühholoogiliselt mõjutada.