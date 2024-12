KOMMENTAAR | Kui Klavan taktikat ei muuda, pole tal Pohlaku vastu võimalustki

Eesti aegade parim mängumees kuulutas karjääri lõppenuks ja andis ühes sellega teada, et kandideerib kevadel jalgpalliliidu presidendiks. Tema avang jäi aga pigem üsna lahjaks. Kui Eesti jalgpalli nõrgast tasemest ja Aivar Pohlakust väsinud laiem üldsus tervitas laitmatu renomeega Klavani otsust aplausiga, siis alaliidu liikmed ehk need, kes tegelikult valiku teevad, soovinuks saada kohe rohkem infot. Mida teeks Klavan teistmoodi kui Pohlak?

Iseenesest on sümpaatne, et Klavan üritab spordimehe ja džentelmenina mitte oma oponenti rünnata. Ta teatas kohe, et „ma kindlasti ei kandideeri presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid ma näen, et meil on Eesti jalgpallis suur potentsiaal.“