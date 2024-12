VIDEO | Advokaat pidi Schumacherite väljapressija poja füüsiliselt korrale kutsuma

„Šantažeerimine tähendab, et kedagi ähvardatakse vägivallaga. Aga kui sa pakud midagi müügiks, siis see pole väljapressimine. Minu arvates oli tegemist lihtsalt müügipakkumisega, millega olid seotud nii advokaadid kui ka lepingud. Ma tõesti ei leia, et see oli väljapressimine,“ jõudis Noah L enne advokaadi sekkumist öelda.