FOTOD | Ilmus Pariisi olümpiaraamat, mille esikaanel Nelli Differt ja Janek Õiglane

Raamatu kaanepildil on lisaks Õiglasele Pariisi olümpiamängude edukaim Eesti sportlane, neljanda koha saanud epeevehkleja Nelli Differt. „Minu jaoks polnud neljas koht küll suur sündmus ja ma olin iseenesest väga kurb, aga see näitab, et Eesti rahva ja Eesti spordi jaoks oli see väga oluline tulemus. Mul on hea meel, et see saavutus tõi mind olümpiaraamatu esikaanele,“ ütles Differt. „Meie peres on olümpiaraamatud olulisel kohal, need asuvad minu vanematekodus minu toas. Kindlasti läheb Pariisi olümpiaraamat ka sinna,“ sõnas ta.