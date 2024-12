Legendaarne vormel 1 sarja tiimiomanik põeb vähki

76-aastane iirlane avalikustas kurva uudise taskuhäälingusaate „Formula For Success“ viimases osas, mida ta juhib koos endise tippsõitja David Coulthardiga. „Kevadel diagnoositi mul põie- ja eesnäärmevähk, mis on päris agressiivne. Kasvaja on edasi levinud selgroo lülisambasse ja vaagnasse,“ lausus ta.