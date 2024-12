Hyundaiga liitunud Fourmaux: minu nõue oli, et oleksin Tänaku ja Neuville’iga võrdsel positsioonil

Hyundail pole varasematel hooaegadel olnud kolme täiskohaga sõitjat, vaid kolmandat masinat on jaganud kaks või enam meest. Rotatsioon on andnud neile mõnes mõttes ka eelise, sest sageli said poolikut hooaega tegevad sõitjad alustada etappe positsioonilt, kus neile oli tee puhastatud ja olud soodsamad.