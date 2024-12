VIDEO | Kelly Sildaru avaldas video ränga põlvevigastuse põhjustanud kukkumisest

Uuringute tulemusel selgus, et Sildaru vigastas vasaku põlve eesmise ristatisidet, sama põlve opereeriti ka aastaid tagasi.„Niimoodi rebestasin oma ACLi, see on tõesti väike ja rumal õnnetus,“ kirjutas Sildaru sotsiaalmeediasse postitatud video juurde. „Ma ei suuda endiselt mõista, kuidas nii pisike kukkumine sai nii palju kahju tekitada.“

„Kuigi mul on tunne, et ma ei ole valmis pärast 1,5 aastast vigastuspausi seda kohe uuesti läbi tegema, siis tean, et saan sellega hakkama ja hoian pea püsti. Hetkel on kõik tulevikuplaanid väga lahtised, aga olümpia on siiski selge siht ja niisama lihtsalt ma alla ei anna,“ teatas Sildaru selle aasta novembri lõpus.