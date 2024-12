India imelaps tuli ajaloo noorimaks male maailmameistriks

Sealjuures oli tegu ajaloos esimese korraga, kui tiitli eest heitlesid kaks Aasia maletajat. Võidu järel nutma hakanud Gukesh teenis esikoha eest 2,4 miljonit eurot. „See on minu elu parim hetk ja olen sellest enam kui kümme aastat unistanud!“ rõõmustas ta. „Väga väheseid jõuavad males nii kaugele.“

Ding raputas kaotuse järel veidi endale tuhka pähe. „Olin apsu järel šokis. Nägin vastase näol naeratust ja rõõmu, aga mul läks endal veidi aega, et eksimusest aru saada. Seejärel polnud viigini jõudmine enam eriti reaalne,“ muljetas hiinlane. „Aga usun, et mängisin enda selle hooaja parima turniiri. Arvestades, et päev varem oli mul endal õnne, siis kaotus polnud ebaõiglane. Mul pole ühtegi kahetsust.“