Autoralli Eesti meistrivõistlustel toimub kaks etappi lähiriikides

Kaks Eesti meistrivõistluste etappi sõidetakse naaberriikides. „Sarnaselt tänavuse aastaga jätkub koostöö soomlastega, mis tähendab, et hooajal 2025 sõidetakse taas üks meistrivõistluste etapp sealpool Soome lahte. Hea meel on tõdeda, et lätlastel on endiselt soov sõita oma etappe ka Eesti rallide raames ja lisaks neile on soovi avaldanud ka leedulased sõita üks nende meistrivõistluste etapp Eestis. Loodetavasti saab see viimane Leedu Autospordi Liidu poolt jaanuaris kinnitatud, mis tähendaks siis seda, et lisaks Eesti ja Läti meistrivõistlustele sõidetakse Lõuna-Eesti rallil ka Leedu meistrivõistluste etapp,“ tutvustas Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Janno Siitan eesootava hooaja plaane.