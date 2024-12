Eesti rekordi ujunud Zirk jõudis MM-il taas finaali! „Olen vist ainus ujuja maailmas, kes seda suutnud“

„Isiklik rekord, see ütleb kõik. Olen selle ujumise osas väga üllatunud, sest eelnenud päevad on olnud mu jaoks keerulised. Trennides ei leidnud seda hoogu ja mul oli selle stardi osas väga suuri küsimusi. Et ma suutsin praegu niimoodi ujuda väga hea tundega – ma olen sellega ülirahul. Viimase 12 kuu jooksul viies 200 meetri liblika finaal tiitlivõistlustel. Olen vist ainus ujuja maailmas, kes sellega on hakkama saanud,“ sõnas Zirk pärast eelujumisi.

„Hommiku kohta väga hea aeg, kuid tunnen, et mul on veel varu. Põhiline eesmärk oli edasi pääseda ja see õnnestus. Tahtsin kiiresti alustada, ka see õnnestus. Teises pooles on mul kõvasti varu ja pean sellega enne õhtut tegelema. Üritan poolfinaalis täiega edasi panna,“ rääkis Tribuntsov poolfinaali järel.