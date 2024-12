Leedu korvpallikuulsusi jälginud Keila Coolbeti treener: olen kindel, et nad jätsid mu meelde ja soovivad mind tagasi

Paralleelselt Klaipedaga oli Evart Palangal Leedu meeste korvpallikoondise juures, mis oli tema sõnul väga heaks kogemuseks näha, kui kiirelt mängijad pisidetailidest kinni haaravad. „Palangal Leedu meeste koondise treeningprotsessi näha oli väga hea kogemus - väga kvaliteetsed treeningud. Väga kiiresti võeti pisikesed detailid läbi - näiteks 15 minutiga vaadati üle viis erinevat pick and roll kaitseformatsiooni. Tundus, et väga hea on treener olla kui kolme minutiga haaratakse asjadest kinni. Aga eks sellepärast need mehed mängivad ka Leedu koondises.“

Kaunases viibides õnnestus Evartil teha ka paari tunnine töötuba koos ühe Leedu skaudiga, kes rääkis kuidas nemad seda protsessi läbi viivad. „Ta näitas kuidas nemad profitasemel skautimisega tegelevad. Oli asju, mida meie teeme samamoodi, aga oli ka asju, mis on täiesti teistmoodi. Aga suures pildis liigume sarnases suunas, lihtsalt mõne asjaga on neil paremad võimalused, et mängijate kohta väga detailset informatsiooni saada.“

Kuigi ootused olid Leedu koondisele jõudmaks olümpiamängudele, siis paraku nii ei läinud, kui valikturniiril kaotati Puerto Ricole. „Treeningutel tundusid nad väga head ja minu jaoks oli üllatus, kuidas nende turniir lõppes Puerto Rico vastu. Leedus oli see tõeline leinapäev. Aga suures pildis oli Klaipeda minu jaoks väga hea kogemus - see oli kogu mu Leedu perioodi vältel üks tihedamaid perioode ning kohati osalesin päevas isegi kolmel treeningul, et võimalikult palju näha.“

„See oli Leedu koondise jaoks kiire periood enne olümpiamängude valikturniiri. Panin endale palju asju kirja, mille peale oma treeneritöös mõelda. Pisidetaile oli väga palju, mida meelde jätta. Ma ei ütle, et see mida Maksvytis seal rääkis ja tegi on raudne tõde, aga tal oli kindel joonis, mida ta mängijatelt soovis.“

„Korvpalli poolelt oli koolitusel kolm põhiteemat - söötmine, üks-üks mäng ning statistika, mis ei kajastu mängustatistikas. Meile näidati, kuidas USA’s tehakse söödu trenne. Terve trenn on seal üles ehitatud otsuste vastu võtmisele vastavalt kaitse tegevusele. Kõik mängijad pannakse kogu trenni vältel mõtlema ja see on üks asi, millele peaksime ka meie rohkem rõhku panema juba nooremast peast. Aga eks eeldus on muidugi see, et söötmine peab juba selge olema.“

„Ameerika üks-üks mängu peamine eesmärk mida mängijatelt nõutakse on kolmesekundiala ründamine. Nende jaoks on edukas üks-üks olukord kui mängija suudab kasvõi ühe jalaga siseneda kolmesekundialasse. Seda on õpetatud Kobe Bryantist kuni Jayson Tatumini välja. See on nende jaoks üks olulisemaid asju,“ rääkis Evart millele USA korvpallis rõhku pannakse. „Lisaks jäi meelde, et neil on pingil palju treenereid, kes teevad statistikat selle kohta, mis tavastatistikas ei kajastu - ründevigade välja võtmine, deflection-id ning lauavõitluses palli puuted. Kõige olulisemad on nende jaoks ründevead ja deflection, mida nad ka eraldi treeningutel harjutavad.“

„Kehalise ettevalmistuse osas sain veel enam kinnitust enda mõtetele, et treeneril peab olema väga usaldusväärne ÜKE-treener, kellega koostöös plaanid paika panna. See on nii täppisteadus, et mis ajahetkel mida teha tuleb. Eks treenerina tahad ikka protsessiga sina-peal olla, aga tuleb usaldada õiget inimest,“ rääkis Evart ning lisas:

„Brinec rääkis palju venitamisest, tema soovitas staatilisest venitusest hoiduda – pigem just pöörata tähelepanu nö mobility harjutustele. Selle kinnituseks tõi ta välja põhimõtte, et korvpallurid peavad tegema kõiki liigutusi full motion – nii pikk sirutus kui võimalik ehk jõusaalitrenn pidigi olema kui venitustrenn.“

Evarti sõnul on temaga pärast Leedus stažeerimist suheldud ning ka huvi üles näidatud. „Mõne inimesega olen suhelnud ning on ka uuritud, et kas oleksin huvitatud koos Leedu treeneritega NBA G League juures viibima. Aga see on pigem mõeldud suveperioodi, sest see on töötavale treenerile lihtsam ja eks näis, mis aeg toob. Eks ma midagi seal õigesti ikka tegin või ütlesin, et kellelegi silma jäin.“

„Kõige olulisem, mis ma Leedus stažeerimisest kaasa võtan on tutvused. Ma pidin olema mitte-eestlaslikult aktiivne nii treeningutel kui väljaspool seda. Tundsin huvi kõige vastu mis nad tegid ning olen kindel, et nad jätsid mind meelde ja soovivad mind sinna tagasi. Lisaks need uued teadmised või kinnitused, et teed samu asju mis nemad, on ka väga hea tagasiside. Päeva lõpuks korvpall ei ole raketiteadus, aga kõik need pisidetailid mis sealt meelde jäid on kindlasti olulised. Igal juhul oli kogu see periood värske sõõm igapäevasesse ellu,“ võttis Evart kogu Treeneri Arengustipendiumi raames stažeeritud perioodi Leedus kokku.

Treeneri Arengustipendium on Eesti Korvpalliliidu poolt koostöös Alexela, G4S-i ja Ilmar Kullami Fondiga välja antav stipendium.

