Jalgpallilegend Pele aitas pärast karjääri alaealisel teletähel süütuse kaotada

Xuxa ja Pele tutvusid 1980. aastal, mil 40-aastane jalgpallur oli oma sportlaskarjääri juba lõpetanud ning 17-aastane teletäht polnud veel isegi süütust kaotanud.

„Ta kutsus mind kohtingule, aga vastasin, et ei saa minna, sest elan kaugel ja olen veel alaealine. Siis ta helistas mu koju ja isa pani alguses toru kinni, sest arvas, et see on nali. Lõpuks oli aga isa sellega siiski päri,“ meenutas Xuxa oma dokumentaalseriaalis.

„Olin juba küll toona sekssümbol, aga tegelikult polnud veel süütust kaotanud. See polnud minu jaoks mugav, sest ma ei osanud seksikalt käituda, kui polnud asja ise proovinud. Mäletan, et jooksin isegi nuttes koju ja ütlesin emale, et tahan süütusest lahti saada,“ lisas ta.

Ning Pele ulataski noorele neiule abikäe. „Pele ei uskunud, et ma pole seda või toda asja teinud. Aga see oli ju mu esimene seksisuhe, sest ma polnud varem kordagi mehega maganud,“ selgitas brasiillanna.

Lõpuks kestis Pele ja Xuxa suhe lausa kuus aastat, kuigi jalgpallikuulsusel oli ka ohtralt kõrvalsuhteid, mis teletähele mõistagi ei meeldinud.

„Ta tunnistas, et magab teiste naistega, aga ütles, et mõtleb seksi ajal alati minule. Pidin vastu tahtmist seda lihtsalt aktsepteerima. See polnud samas avatud suhe, sest mina ei tohtinud midagi teha, aga talle oli kõik lubatud. Kuna mul polnud varem teisi mehi olnud, siis ma ei osanud teda kuidagi võrrelda,“ rääkis Xuxa.

Pärast Pelega lahku minemist leidis Xuxa enda kõrvale aga uue Brasiilia spordikuulsuse, vormelilgend Ayrton Senna. Xuxa oli kolmekordse maailmameistriga suhtes aastatel 1988-1990.

Pele suri üle-eelmisel aastal 82 aasta vanuselt. Xuxa on hetkel 61-aastane.

