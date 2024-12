Eesti noored tennisistid triumfeerisid mainekal USA turniiril, mille on võitnud ka Mark Lajal

Little Mo tenniseturniiril oli tänavu 45. juubeliaasta. Turniiri peetakse USA kunagise tennisetähe Maureen Connolly auks. Maureen Connolly, hüüdnimega Little Mo, oli esimene naine, kes võitis kõik Suure Slämmi turniirid. Kahjuks katkes tema tennisekarjäär ratsaõnnetuse tõttu varakult.

Turniiril osales üle 600 mängija, kokku 63 riigist. Eestit esindas 6 mängijat. Little Mo tenniseturniir on olnud hüppelauaks mitmetele tuntud tennisemängijatele. Muuhulgas on turniiri võitjate seas Eesti tänane esinumber Mark Lajal, kes sai jagu kõigist oma vastastest kuni 11-aastaste üksikmängus 2014. aastal.