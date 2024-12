Ussõki tiitleid ihaldav Fury kutsus appi Putini-meelse Venemaa poksija

36-aastane Fury on eelseisva korduskohtumise eel hoidnud ootamatult madalat profiili, kuid väidetavalt on tema laager olnud vägagi intensiivne. Nüüd selgus aga ootamatu tõsiasi, et Fury üheks treeningpartneriks on ka Venemaa poksija Aleksei Dronov.