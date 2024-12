Eurosarja teist ringi kaotustega alustanud Kalev/Cramo vajab lisajõudu ja peab sihid paika panema

„Selge, et meil oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt väga raske periood. Täna oli vaja mängijad üles äratada ja enesekindlust süstida. Kui välja arvata see, et pikad (Patrick Tape ja Anrijs Miška) tegid palju lolle vigu ja langesid põhimõtteliselt kohe välja, polnudki midagi muud, kui me ei visanud lihtsalt sisse. Ebakindlus oli ikka sees. Oleks me normaalsetelt kohtadelt sisse visanud, olnuks mäng algusest peale tasa,“ ütles Rannula matši kokkuvõtteks.