Selgus autoralli MM-sarja 2025. aasta uus punktisüsteem

„Uuendatud formaat lihtsustab süsteemi, kaovad laupäeva punktid ning väheneb tõenäosus, et ralli võitja kogub vähem punkte kui teise koha omanik. Samuti tõstab see pühapäevase võistluspäeva tähtsust ja konkurentsi, säilitades samas Power Stage’i olulise rolli,“ seisab FIA selgituses.

Ühtlasi kinnitas FIA täna 2027. aastast kehtima hakkavad Rally1 autode reeglid. Suurim muudatus on see, et edaspidi on autoralli MM-sarjas kõrgeima klassi autode hinna ülempiiriks 345 000 eurot. Praegused Rally1 hübriidautod maksavad hinnanguliselt kuni miljon eurot.