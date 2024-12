Saudi Araabia sai jalgpalli MMi korraldusõiguse

FIFA kongressi erakorralisel koosolekul otsustati ühtlasi, et 2030. aasta MMil peetakse kolm kohtumist ka Argentinas, Paraguays ja Uruguays, et tähistada võistluste 100. aastapäeva. Esimene MM peeti 1930. aastal Uruguays.

„See on ajalooline päev. Meie ebatäiuslikus maailmas on palju asju, mida saab ja tuleks igas riigis paremaks muuta. Õppida on palju ja arengupotentsiaali on palju. Kuid me oleme kaasavad ega ole diskrimineerivad,“ ütles FIFA president Gianni Infantino pärast korraldusõiguste kinnitamist.