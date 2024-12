43-aastane Fernando Alonso unistab endiselt kolmandast MM-tiitlist: 2026 on minu ainus võimalus

„Ma ikka unistan [MM-tiitlist]. Miks mitte? Ma tean, et 2026. aasta on ilmselt minu ainus võimalus, sest 2025. aasta on äärmiselt raske, aga ma unistan endiselt. F1 on ilmselt unistajatele, sest kõike võib juhtuda. Vaatame,“ sõnas Alonso, vahendab BBC Sport.

Hispaanlane on ülejärgmise hooaja osas optimistlik, sest ambitsioonikas Aston Martini vormelimeeskond on palganud Adrian Newey, keda peetakse üheks aegade parimaks inseneriks.

„2026. aastal on lootused üleval, sest tuleb uus auto, mille loob Adrian, ja uued reeglid. Ja ilmselt on see minu viimane hooaeg vormel-ühes, sest siis lõppeb ka minu leping. See oleks õige aeg, et midagi suurt saavutada,“ lisas Alonso.