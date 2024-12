Olümpial säranud Nelli Differt läks tööle: EOK B-taseme palgaga pole võimalik ära elada

„Esiteks tundsin, et tahan ikkagi vaheldust. Teine suur põhjus oli aga see, et Eesti olümpiakomitee B-taseme palgaga pole võimalik ära elada. Majanduslikel kaalutlustel saigi see samm astutud,“ rääkis Nelli otsekoheselt, miks ta uuesti kannapöörde sooritas.