GRAAFIKUD | Sorime rahakotis. Tubli suusasportlane aastaga miljonäriks ei saa, kuid Ilves ja Tomingas teenivad kõvasti üle Eesti keskmise

Suusaspordil läheb hästi. Kokku on pandud tooted, mida saab telekanalitele müüa. Eelkõige Eurospordile, ent samaga ka lumel kulgemist armastavatele riikidele. Võimatu on ette kujutada nädalavahetuse hommikuid ilma kahevõistluse, murdmaa- või mäesuusatamiseta või pärastlõunaid laskesuusatamise ja suusahüpeteta. Mida pildikast selle asemel edastaks? Suviseid jalgpallimatše ja tunamullust olümpiat? Snuukrimängijad ärkavad liiga hilja, et hommikust programmi täita.