Kümnevõistluse olümpiavõitja jätab sisehooaja tiitlivõistlused vahele

„Põhimõtteliselt on esimene mitmevõistlus mai lõpus/juuni alguses. Sisehooajal on kavas mõned individuaalalade võistlused Norras. Markus tavaliselt sees nii palju ei võistle,“ ütles Espen Rooth.

Euroopa sisemeistrivõistlused toimuvad järgmisel aastal Hollandis Apeldoornis 6.-9. märtsini. Kaks nädalat hiljem on Hiinas Nanjingis kavas sisemaailmameistrivõistlused.

Tänavu Euroopa meistriks kroonitud Johannes Erm on kinnitanud, et plaanib uuel aastal kaasa teha mõlemal sisehooaja tiitlivõistlusel. Kui tagasilööke ei tule, on tal paigas ka välihooaeg. Esimese kümnevõistluse teeb Erm 31. mail - 1. juunil Austrias Götzises, teise 5.-6. juulil Prantsusmaal Talence’is ja kolmanda 20.-21. septembril Tokyo MM-il.