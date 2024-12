Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen võistlesid Jaapani rallil määrustevastase autoga, Hyundai sai karistada

Jaapani ralli lõppes 24. novembril. Nagu reeglid ette näevad, toimus ka seekord pühapäeval võistluse järel tehniline inspektsioon, kus aga tuvastati, et Neuville’i masina tagadiferentsiaali osad ei olnud vastavuses nende tingimustega, mille tiim oli homologeerimispaberites esitanud.

FIA tehniline delegaat otsustas seejärel uurida ka Hyundai mehe Andreas Mikkelseni i20 Rally1 masinat, kus leiti samuti, et auto ei vastanud homologeerimisvormile Ra1-22/02.

FIA alustas ralli järel Prantsusmaal oma peastaabis põhjalikku uurimist. Rahvusvaheline autoliit nõudis Hyundailt, et nad tooksid ette kõik tagadiferentsiaalid, mis Neuville’i ja Mikkelseni masinate jaoks sel aastal olid nomineeritud.

FIA leidis uurimise käigus, et 2022. aastal algselt homologeerimiseks esitatud andmed ja füüsiliselt masinatel kasutatud osad vastasid nõutele. Küll aga mitte 2024. aastal täiendavaks homologeerimiseks esitatud paberid ja need, mida reaalselt autodel kasutati.

Nii toimus sel teisipäeval ehk 10. detsembril kohtumine, kus Hyundai leeril tuli FIA-le aru anda. Hyundai WRC programmi juht Christian Loriaux selgitas, et eksituse tõttu olid neil dokumentides esitatud pildid 2021. aasta prototüübist. Hyundai tiimi pealik Cyril Abiteboul vabandas meeskonna eksimuse eest. Abiteboul lisas, et võistkonnas tehakse omad järeldused sellest, et tulevikus midagi sarnast ei juhtuks.