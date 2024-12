Neuville kardab, et võib tulevikus erasõitjatele alla jääda. „Kuidas saab nii meistrivõistlusi korraldada?“

Plaani kohaselt hakatakse WRC-s tippklassi autodel kasutama Rally2 mootoreid, pidurisüsteeme ja käigukaste, mis paigaldatakse praegusele Rally1 auto raamile ehk šassiile. Muudatuste eesmärgiks on vähendada kõige kõrgema klassi masinate kulusid ning kasvatada konkurentsi.

Neuville’ile selline plaan aga ei meeldi, sest aeglasemad Rally1 autod võivad edaspidi Rally2 autodele alla jääda. Lisaks leiab belglane, et tehasetiimide mõte võib sellisel juhul ära kaduda.

„Kuidas on võimalik nii meistrivõistlusi korraldada, kui praegused Rally2 autod on uutest Rally1 autodest kiiremad. Lähed teisena rajale ja siis 45. kohalt stardib erasõitja, kes on tehasetiimi omast kiirem,“ selgitas Neuville DirtFishile.