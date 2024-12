Sildarude peretuttavad Nöps ja Paavo tahavad kohtumenetlusest väljuda. Kelly esindaja: nad aitasid oma tegevusega omastamisele kaasa

Tõnis Sildaru süüasja arutamine, mis algas tänavu jaanuaris talle omastamise süüdistuse esitamisega, on juba pikemat aega takerdunud Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ juhatuse liikmete Rainer Paavo ja Mart Nöpsi personaalküsimusse. 11. novembril, kui Nöps ja Paavo pidid esimest korda kohtus sõna võtma, selgus, et nad pole hagi kätte saanud. 26. novembril toimuma pidanud istung jäi ära, kuna tsiviilkostjate esindaja on haige.