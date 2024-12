Soome tippklubi ei soovinud Kevor Palumetsa endale jätta

Eelmisel kuul rääkis Palumets Delfile, et soovib HJK-ga püsiva lepingu sõlmida. „Meil tuli üle-eelmisest nädalast uus spordidirektor. Olen temaga olukorrast rääkinud. Hetkel ma ei oska midagi öelda. Nad ütlesid mulle, et kuna see kuupäev on alles detsembris, siis ikkagi mõtlevad ja vaatavad. See on jalgpall. Praegu küll ei tea, mida tulevik toob, kuid sooviksin igatahes väga jääda. Vaatame ja loodame, et kõik läheb hästi,“ sedastas ta toona.