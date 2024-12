Eneli Jefimova jõudis MM-il paremuselt viienda ajaga poolfinaali

„Kõige olulisem oli lihtsalt edasipääs. Natuke oli küll uimasem ujumine, aga lõpus jäi veel jõudu üle. Üritasin rohkem tehnika peale mõelda, et liikumine oleks vees tugev. Tegin kõik, et edasi saada ja ma arvan, et kõik on hästi. Õhtuses ujumises tahaks hooaja tippmargi üle ujuda,“ sõnas Jefimova pärast oma eelujumist.