Tuuli Tomingat tabasid Soomes ebameeldivad üllatused: appi tuli võtta deodorant ja tulemasin

„Olin mentaalselt maapõhjas ja pettumusest välja saamine võttis rohkem kui ööpäev. Selge oli see, et võistlemine mind antud situatsioonis paremaks ei tee ja ausalt öeldes ei elaks ma enam mentaalselt üle järjekordset ebaõnnestunud võistlust. Otsustasime treeneriga sprindist loobuda. Võtsime minu võistlused üksipulgi lahti ja jõudsime järeldusele, et suurimad kaotused tekkisid just kergetel osadel. Tõuse olin sõitnud hästi. Suusk pole kindlasti olnud parim, aga kurja juur oli ilmselt siiski laugete osade tuimalt sõitmises. Põhjus ei saa olla funktsioonis, pigem on tegu lihasväsimuse või magava närvisüsteemiga. Mis iganes see probleem ka poleks, vaja on leida värskust ja särtsu ning seda me viimastel Kontiolahti päevadel taga ajada püüdsime. Tehtud said ka vereanalüüsid, ehk annavad sealt saadud tulemused mingeid vastuseid,“ loodab Tomingas, et Hochfilzeni etapil on kõik jälle hästi.