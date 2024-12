„Ärkasin öösel selle peale, et ta seksis minuga.“ Hispaania kergejõustikutäht kannatas vägivaldses suhtes

Samas ei kuulnud Peleteiro näiteks koroona pandeemia ajal oma elukaaslasest mitu kuud. Ja kui mees reisilt naasis, siis olid ta kaelal punased jäljed. „Ta väitis, et need on putukahammustused,“ mõistis Peleteiro alles hiljem, et mees pettis teda. „Talle tulid koju ka armukeste kirjad, aga kui ma neid usaldamatusest ette lugesin, siis väitis ta, et need on hullude austajate kirjutatud.“