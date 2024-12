TIPPHETKED | Kalev/Cramol jäi Prantsusmaal uskumatust võidust napilt puudu

Kalev/Cramo poolelt ei saanud kaasa teha põlve vigastanud Kasper Suurorg ja Hugo Toom. Eestisse jäi ka klubi värskeim täiendus, viskav tagamängija Elijah Clarance, sest teda ei jõutud õigeks ajaks ära registreerida. Kalev/Cramo reisis seega Prantsusmaale kümne mehega, kellest üks on vigastust raviv Toom.

„Toom on meil lihtsalt kaasas, tema ei mängi. Kümme meest peab nimekirjas olema, et trahve vältida. Kuna Hugo jaoks olid juba varasemalt piletid ostetud, siis ta teeb reisi kaasa ja on platsi kõrval meestele abiks,“ selgitas mänedžer Ramo Kask enne kohtumist.