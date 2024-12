Kalev/Cramol jäi Prantsusmaal uskumatust võidust napilt puudu

Enne mängu: Vahegrupiturniiri avavoorus said mõlemad meeskonnad kaotuse. Kalev/Cramo tunnistas kodusaalis Thessaloniki PAOK-i 79:71 paremust ning Dijon jäi võõrsil alla rumeenlaste Oradeale 77:98.

Kalev/Cramo reisis seega Prantsusmaale kümne mehega, kellest üks on vigastust raviv Toom.

„Toom on meil lihtsalt kaasas, tema ei mängi. Kümme meest peab nimekirjas olema, et trahve vältida. Kuna Hugo jaoks olid juba varasemalt piletid ostetud, siis ta teeb reisi kaasa ja on platsi kõrval meestele abiks,“ selgitas mänedžer Ramo Kask.