Mart Poom: loodetavasti leitakse presidendidebattide käigus uusi mõtteid ja ideid, kuidas Eesti jalgpalli taset tõsta

Võta palun esmalt paari sõnaga kokku Ragnar Klavani karjäär, mis eilse pressikonverentsiga ametliku lõpu sai. Kui eriline see Eesti jalgpalli jaoks ikkagi oli?

Väga eriline. Mina pean Ragnarit Eesti kõigi aegade parimaks jalgpalluriks. Ta on täielik Eesti jalgpalli legend. Ainuke eestlane, kes on mänginud kolmes maailma tippliigas: Bundesligas, Premier League’is ja Serie A-s. On tulnud Hollandi meistriks. Mul teeb südame soojaks, ja seda on Ragnar ka mitu korda öelnud, et ka mina olen talle eeskujuks olnud. See, et ma suutsin esimese eestlasena Premier League’is läbi lüüa, näitas, et see on võimalik ning andis talle motivatsiooni ja jõudu oma eesmärkide poole liikumisel.